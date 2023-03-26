«Не срывайтесь на близких»: астролог дала рекомендации на 26 и 27 марта

Эксперт по гороскопам и предсказаниям рассекретила астрологический прогноз на 26 и 27 марта.

Елена Мун рассказала, что данный период будет благоприятным для всех знаков. Переговоры и новые знакомства принесут душевное спокойствие и положительные эмоции.

«26-27 марта, шестые-седьмые лунные сутки, Луна в Близнецах. Благоприятный период для денежных, рабочих задач. Хорошо пройдут и переговоры, знакомства, общение с клиентами, руководителем», – отметила астролог.

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