«Не срывайтесь на близких»: астролог дала рекомендации на 26 и 27 марта

Эксперт по гороскопам и предсказаниям рассекретила астрологический прогноз на 26 и 27 марта.
Елена Мун рассказала, что данный период будет благоприятным для всех знаков. Переговоры и новые знакомства принесут душевное спокойствие и положительные эмоции.
«26-27 марта, шестые-седьмые лунные сутки, Луна в Близнецах. Благоприятный период для денежных, рабочих задач. Хорошо пройдут и переговоры, знакомства, общение с клиентами, руководителем», – отметила астролог.
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«Старайтесь сохранять доброе расположение духа, не срывайтесь на близких. Крайне важно поддерживать эмоциональное состояние в гармонии в эти дни», – заключила Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее магистр магии рассказала, в какие дни в марте сбываются желания.