«Через месяц вы увидите»: магистр магии рассказала, в какие дни в марте сбываются желания

Эксперт гороскопов и гаданий Натали Джубба заявила, что 22, 23 и 24 марта в этом году помогут всем желающим исполнить мечту.
Достаточно записать на бумагу заветное желание без слов с частицей «не» и сохранить написанное в потайном месте.
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«Запишите свои желания на листочке, не используйте в формулировке частицы «не». Прочтите вслух и уберите в укромное место. Через месяц вы увидите, что ваше желание сбылось», – заявила Джубба в своем микроблоге.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что мешает разбогатеть.