«Через месяц вы увидите»: магистр магии рассказала, в какие дни в марте сбываются желания

Растущая луна

Растущая луна. Фото: Global Look Press 

Новолуние в марте состоялось 22 числа. Еще два дня после этого события заряжены магической энергией.

Эксперт гороскопов и гаданий Натали Джубба заявила, что 22, 23 и 24 марта в этом году помогут всем желающим исполнить мечту.

Достаточно записать на бумагу заветное желание без слов с частицей «не» и сохранить написанное в потайном месте.

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«Запишите свои желания на листочке, не используйте в формулировке частицы «не». Прочтите вслух и уберите в укромное место. Через месяц вы увидите, что ваше желание сбылось», – заявила Джубба в своем микроблоге.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что мешает разбогатеть.

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