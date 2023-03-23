«Через месяц вы увидите»: магистр магии рассказала, в какие дни в марте сбываются желания

Эксперт гороскопов и гаданий Натали Джубба заявила, что 22, 23 и 24 марта в этом году помогут всем желающим исполнить мечту.

Достаточно записать на бумагу заветное желание без слов с частицей «не» и сохранить написанное в потайном месте.

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