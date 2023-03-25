Глоба назвала короля фортуны, который озолотится в 2023 году - накроет денежный ливень

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на благосклонность фортуны. Вселенная щедро одарит счастливчиков, которые поправят свое материальное положение. 2023 год принесет Рыбам успехи в финансовых вопросах. При этом возможны и временные потери, связанные с расходами.

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«Весна отмечена успехами в личных делах, придет уважение и признание, заслуженные дары и справедливые результаты», - заверила Глоба.

Летом большая работа унесет немало сил. Необходимо заняться здоровьем. Семейные и бытовые хлопоты отметят вторую половину лета и первую половину осени.

«Параллельно творческие удачи, интеллектуальный и личный успех, любовь ждут вдали от дома. Год завершится успехом в обучении и преподавании, в карьере новый подъем», - добавила астролог.

По материалам rusradio