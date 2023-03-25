Абсолютные баловни! Володина назвала главных везунчиков апреля - грядет белая полоса

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав два знака зодиака, для которых наступит долгожданный период процветания. В их жизни грядет белая полоса. Главное - воспользоваться своим преимуществом.

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Раки

Для этого знака зодиака в апреле наступит время, которого они так долго ждали. Им почти полгода не удавалась сдвинуть с мертвой точки свои дела. И вот сейчас Вселенная готова помочь представителям этого созвездия: Раки будут действовать энергично, настойчиво - они уверенно двинутся в бой.