Пять имен женщин - худших хозяек: от них не дождетесь ни борща, ни чистоты в доме

Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала, женщины с какими именами чаще всего неспособны к ведению домашнего хозяйства.

Инна – строит планы, но не выполняет их

Инна много говорит и мало делает. В принципе она хозяйственна. В планах. Но по факту, когда нужно что-то сделать по дому - например, уборку, - она сначала садится за составление плана этой самой уборки, потом его многократно переделывает. Разочаровывается и в итоге приходит к выводу, что делать уборку бессмысленно. А там уже ночь пришла. Утром хозяйственность Инны просыпается и проделывает тот же круг.

Нина – вдохновенная лентяйка

Нина относится к ленивым женщинам. Для нее любые усилия - даже пожарить картошку - сравнимы с переносом горы к ногам Магомеда. Нина не любит работу в любом ее виде: ни домашнюю, ни общественную, ни за деньги. Идеальная жизнь для Нины - лежать на диване под телевизор или книгу.

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Эльвира – ей нужна кухарка и уборщица

Эльвира очень любит себя. Настолько сильно, что у нее нет времени ни на что другое. Эльвира все деньги и все время тратит на поддержание и преумножение своей красоты. К слову, работать она не будет. Для достижения цели Эльвира найдет мужчину, который обеспечит ее нужды. А этому мужчине она посоветует нанять уборщицу и кухарку. На меньшее Эльвира не согласна.

Любовь – вкусно готовит, но на этом все

Люба отличается выдающимися кулинарными талантами, но абсолютно не умеет следить за чистотой. Эта та женщина, у которой муж ходит в мятой и порванной одежде, а дети грязные, дома пыльно, но вкусно.

Анна – чистые, но пустые кастрюли

Анна - противоположность Любови. У этой женщины все кастрюли в доме будут блестеть. Чистые, но пустые. Анна прекрасно справляется с клинингом, но совершенно беспомощна на кухне.

