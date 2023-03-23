Пять имен гулящих мужчин: они не перестанут изменять

Некоторые мужчины ничего не могут с собой поделать – натура Казановы берет верх. По мнению таролога и парапсихолога Галины Янко, во многом это зависит от имени.

Герман – от него не спрятаться и на Луне!

Мужчины с этим именем весьма азартны, поэтому недоступная женщина вызывает у них нездоровый интерес. Противостоять обаянию Германа очень сложно. Их не останавливает ни наличие мужа и детей у дамы сердце, ни ее проживание в другой стране. Боюсь, что от Германа с его напором и харизмой не спрятаться даже на Луне.

Роман – всегда сравнивает с другими

Они романтичны, но невероятно ветрены. Роман легко влюбляет в себя, но сам не влюбляется. Вы можете встречаться с ним 10 лет, жить вместе 5 лет, и отмечать годовщины свадьбы, но ничего не заставит Романа перестать вас сравнивать с другими. Причем у этих мужчин сравнение проходит на максимально близком уровне, если вы понимаете, о чем я. Часто Романы оказываются ребятами, которые играют сразу за две команды. Неприятно, но муж может уйти не к другой, а к другому.

Тимур – изменяет ради острых ощущений

Они любят острые эмоции, им нравится щекотать себе нервы, поэтому для Тимура изменять - как ходить по острию ножа: увлекательно, опасно, будоражит воображение. Ему, может, и не нравится девушка, но желание обмануть, улизнуть, не быть застуканным оказывается сильнее него. Поэтому Тимуры без обиняков могут привести малознакомую девушку к себе домой и уложить на супружескую кровать, пока жена гуляет с ребенком во дворе.

Иван – берет жертву измором

Они изменяют по принципу Германа - из спортивного интереса. Но, если Герман добивается, то Иван берет измором и даже жалостью. После победы над женщиной - пусть и добытой нечестным путем - Иван моментально исчезает из ее жизни и выискивает новую пассию. В это время дома его может ждать семья, но быть ходоком - у Ивана в крови.

Андрей – «честный» изменник

Он любвеобилен настолько, что одной женщины ему просто не хватает. Очень часто Андрей не скрывает наличие жены от любовницы и не прячет любовницу от жены. Они даже могут ездить вместе в отпуск! У Андрея нет самоцели изменить, но у него есть высокие сексуальные потребности. Со своими женщинами он остается честным.

