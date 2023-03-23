Володина назвала трех властных королей фортуны в 2023 году — деньги, признание, любовь

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала трех властных королей фортуны. Они сумеют повернуть свою судьбу на 180°, избавившись от груза обязательств.

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2023 год станет важным для Скорпионов. Это время будет наполнено счастьем и ощущением мощных энергий.

«Плутон — одна из планет, движение которых описывает жизненные циклы знака Скорпион. На этот раз Плутон открывает ворота продолжительным и глубоким изменениям в вопросах отношений с родителями, вопросах места жительства», — отметила Володина.

Долгожданное облегчение испытают Козероги. Этот знак зодиака ощутит, как рушатся тяжелые оковы, сдерживающие их много лет. Рожденные под этим созвездием будут наслаждаться внутренней эмоциональной стабильностью — чувством освобождения.