Новая работа, переезд и бешеный успех! Три знака зодиака, которых ждет судьбоносный апрель

Астролог Анна Савельева для сайта Teleprogramma.pro назвала три знака зодиака, которые перевернут свою жизнь, сделав разворот на 180°. Новый статус, перспективы роста, новое место работы, долгожданная свобода и переезд — эти смельчаки возьмут судьбу в свои руки. Для них апрель станет периодом тотального преодоления.

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Тельцы

В апреле этот знак зодиака обретет новый статус, который откроет им благополучный путь в будущее. Им откроются ответы на многие вопросы, которыми они задавались последний год.