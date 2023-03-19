Володина назвала двух главных неудачников апреля: эти знаки сами испортят себе жизнь

Астролог Василиса Володина раскрыла гороскопы различных знаков зодиака на апрель, выделив Близнецов и Дев. Этим людям явно не повезет весной.
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Во втором месяце весны Близнецы будут ощущать постоянное беспокойство и напряженность. А все из-за различных тревожных событий вокруг. Планы будут постоянно меняться, представителям зодиакальной системы придется быстро приспосабливаться к новым реалиям.
Для Дев апрель тоже будет довольно сложным месяцем, прежде всего потому, что в этом месяце пересекутся семейные и профессиональные интересы. Девы будут вынуждены сделать непростой выбор и вовремя определяться с приоритетами. Могут быть потери.
Источник: rsute.ru.