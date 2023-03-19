Володина назвала двух главных неудачников апреля: эти знаки сами испортят себе жизнь

Для Дев апрель тоже будет довольно сложным месяцем, прежде всего потому, что в этом месяце пересекутся семейные и профессиональные интересы. Девы будут вынуждены сделать непростой выбор и вовремя определяться с приоритетами. Могут быть потери.

Источник: rsute.ru.