Главные лентяи, которые скрываются под 5 мужскими именами

По мнению таролога и парапсихолога Галины Янко, связав свою жизнь с обладателями этих мужских имен, женщинам не стоит надеяться на их трудолюбие: они отличаются ленивым характером.

Григорий — паразитирует на других

Григории в основной своей массе действуют как организмы-паразиты. Они присасываемся к человеку, или группе людей и едут на их горбах. И так всю жизнь.

Егор — пытается помочь, но только все портит

Егор не приспособлен к труду в принципе. Даже если у него есть желание трудится, оно принесет лишь разрушения. Пусти Егора в бизнес — бизнесу хана, попроси сделать ремонт — придется купить новую квартиру.

Архип — только учит других, а сам ничего не умеет

Архипы могут проявить себя в разглагольствовании. Они лучше всех знают, как и что кому делать, но, если попросить Архипа показать на личном примере, то иллюзия умника рухнет. Архипы — ораторы, теоретики, но на реальную работу не способны.

Артем — тратит время на книги и сериалы

Если бы людям платили за чтение книг и просмотр сериалов, то Артемы могли бы стать диванными «стивами джобсами». Но пока такой труд не в почете, Артемам приходится жить за счет женщин — мамы, жены, любовницы, дочери.

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Владислав — им не подходит никакая работа

Владиславы не любят работу. Причем им не нравится никакими работа — ни физическая, ни интеллектуальная. Домашние дела они если и делают, то из-под палки. Попытки превратить любимое хобби в работу оборачиваются тем, что хобби перестает быть любимым.