Глоба назвала знак, ауру которого атаковали со стороны: что важно сделать для судьбы

Астролог Тамара Глоба предостерегла Раков от опасного поведения. Им категорически важно сейчас прекратить нервничать и необходимо срочно заняться восполнением сил и ауры. У Раков почти не осталось живой энергии.

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Астролог считает, что Ракам не стоит брать на себя задачи, которые точно окажутся им не по плечу. Тем более что в течение дня будет очень много неприятностей и новостей, которые будут то и дело выбивать из колеи.

Не нужно нервничать и принимать все близко к сердцу — в скором времени все наладится.

Источник: rsute.ru.