Финансовый крах и ссора на работе: какой знак должен вести себя спокойнее – Глоба

Астролог Тамара Глоба предостерегла Стрельцов от резких и необдуманных действий.

В настоящий момент люди этого огненного знака зодиака слишком самоуверенны и вспыльчивы, могут натворить немало дел, о которых потом будут жалеть.

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Успокойтесь, выдохните, лучше не начинайте ничего нового на работе и не вступайте в споры с коллегами и уж тем более начальством.

Есть вероятность, что вы сорветесь, наговорите лишнего. Как следствие – произойдет финансовый крах.