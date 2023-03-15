Самые счастливые дни апреля 2023 года - загадываем желание и ждем

3 апреля – Меркурий входит в знак Тельца

Меркурий отвечает за коммуникации, мышление, общение, обучение и понимание, а Телец отвечает за материальные ценности, стабильность, упорядоченность и смысловую ценность. С этим астрологическим аспектом удастся осуществить все, что подразумевает практичность и реалистичность.

Мы будет ориентированы на конкретные факты и данные, а не на абстрактные идеи, сумеем правильно расставить приоритеты и избавиться от иллюзий. Мы не будем торопится с принятием решений в пользу тщательному обдумыванию и анализу ситуации. Кроме того, мы сможем выражать свои мысли максимально ясно и четко. Кроме того, мы сможем улучшить комфорт и уют в своих домах.

11 апреля – Венера входит в знак Близнецов

Венера - это планета любви, красоты, гармонии, женственности и социальных отношений. Близнецы, в свою очередь, отвечают за коммуникацию, умственную деятельность, легкость, а также за любопытство и разнообразие. С этим астрологическим аспектом мы станем более общительны и находчивы в установлении социальных связей.

Мы сможем в полной мере общаться и наслаждаться жизнью в компании друзей и близких людей. Мы сможем удовлетворить свою тягу к разнообразию: Венера в Близнецах отражает любовь к новым впечатлениям и свежим идеям. Многие также реализуют свою потребность учиться, изучать новые предметы и погружаться в разные области знаний.

15 апреля – Луна в Раке

Самое удачное из всех 12 положений Луны. Луна – небесное светило, которое отвечает за эмоции, подсознание, интуицию и восприятие - находится в знаке, который также отвечает за интуицию и глубину чувств, а также за домашнюю среду, семью, заботу и защиту. Мы станем более эмоциональны и чувствительны, сможем быстрее реагировать на эмоциональные вызовы и анализировать все происходящее очень глубоко.

Возрастет наше чувство привязанности к дому и семье, мы будем испытывать сильную необходимость в уходе за близкими и защите своих близких. Обострится наша интуиция и способность чувствовать энергетические поля и настроения окружающих. Близкие будут нам очень преданны и внимательны к нам.

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