Стрессы и скандалы 14 марта! Три знака зодиака, которых ждут неприятности

Близнецы

Вам нужно хорошенько прислушаться к себе. А поскольку в вашем знаке находится целеустремленный Марс, то заменить мысли, сбивающие с пути, на те, которые приносят силу, смелость и уверенность, будет несложно. Даже если вы будете чувствовать себя неловко, вскоре вы сможете вжиться в свою роль и прослыть умными и компетентными.

Девы

Возможно, пришло время отойти в сторону, чтобы увидеть общую картину. Поскольку Солнце недавно соединилось с Ураном, случайная встреча может открыть вам возможность, о которой вы, возможно, никогда бы не узнали сами. Возможно, у вас сразу же появится желание принять более активное участие, что только на пользу.

Весы

Чувствуете себя в замешательстве? Проясните свои намерения, чтобы избежать дальнейшей путаницы. Положение планет относительно вашего знака говорит о том, что вы можете быть склонны путать главное с второстепенным. Если вы сможете упростить свое расписание, это очень поможет вам.

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