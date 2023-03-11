Глоба назвала владыку судьбы, который озолотится и встретит любовь в марте - везет во всем

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на март, назвав знак зодиака, который поймает удачу за хвост. Счастье свалится на него мощным потоком везения. Карьера, любовь, деньги, здоровье - удача преследует Тельцов. Представители этого знака зодиака встретят свою вторую половинку. Главное - выйти из зоны комфорта, чаще бывать на людях.

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