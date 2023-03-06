Ведьма или добрая фея? 5 женских имен, обладательницы которых владеют магией

О некоторых женщинах так и хочется сказать: ну настоящая ведьма! Галина Янко, таролог и парапсихолог, рассказывает, какие женские имена приносят способности видеть будущее, общаться с потусторонним миром и даже лечить болезни.

Веста – лечит от бесплодия и помогает в личной жизни

Магическое имя, заговоренное на семью. Имя происходит от славянской языческой богини, которая покровительствовала семейному очагу. Женщины, которые носят имя Веста, не только удачливы в личной жизни, но и способны устроить счастливый брак для близких и родных людей. Их энергия способна лечить от бесплодия.

Ольга – ей лучше не переходить дорогу

В черной магии это имя считается сильным, несущим определенные вибрации. Но вибрации темные. Все из-за истории имени. Княгиня Ольга не только принесла на русскую землю христианство, но и показала себя жестокой и мстительной. Ольга сильна и справедлива, но дорогу ей лучше не переходить, ведь она может призвать темные силы.

Джуна – обладает тяжелым даром

Женщины с таким именем имеют «третий глаз». Видят невидимое для других. Для них приоткрыта завеса не только между миром живых и миром мертвых, но они также могут общаться с сущностями из других измерений. Тяжелый дар, на каждый способен это вынести.

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Лада – удачлива в любви и семье

История этого имени начинается с древних славян, где и зародились магические начала. Лада была богиней любви и брака, поэтому девушки с таким именем удачливы в любви с первого взгляда. Да и в целом им благоволит удача по жизни, так как само имя ассоциируется с добром, светом и звучностью.

Арина (Ирина) – «заточена» на решение конфликтов

Арина - это славянская форма имени Ирины, которая пришла на Русь из Древней Греции. Имя заговорено на мир. Это фактически его дословный перевод. Девочки с таким именем с детства умеют урегулировать конфликты, причем не только среди сверстников, но даже между родителями. В будущем благодаря магии, заложенной в имя, они становятся хорошими психологами, служителями церкви, дипломатами.

