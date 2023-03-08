Пять имен, которые носят самые красивые женщины

Одни имена притягивают деньги, другие – любовь, третьи – семейное счастье… А сегодня мы расскажем, какие женские имена уже при рождении обещают своим обладательницам невероятную красоту и привлекательность. Секреты имен сайту Тeleprogramma.pro открыла таролог и парапсихолог Галина Янко.

Ева – теплая и женственная красота, далекая от эталонов

Женщины с этим именем обладают исконно-теплой красотой, сопряженной с невероятной женственностью. Эта не эталонная красота, как на конкурсах, а настоящая - миловидные черты лица, мягкие формы фигуры, молочная кожа, пухлые губки.

Мария – ухоженная и стильная

Внешность Марии всегда притягивает внимание. Они не только от природы наделены привлекательностью, но и умеют сохранять ее долгие годы. Марии очень ухожены, следят за модой, имеют свой стиль.

