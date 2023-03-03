Короли фортуны! Четыре знака зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса — уже в марте

Эксперт по астропсихологии Лилия Бордовских в свежем прогнозе на весну назвала четыре знака зодиака, которые станут везунчиками в марте. Вселенная станет их покровительницей и заступницей. Главное — не упустить свой шанс. Деньги польются как из рога изобилия. Эти счастливчики станут магнитом для удачи.

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Для Овнов март станет благоприятным в сфере финансов. Представители этого зодиакального круга получат интересные перспективы — важно их не упустить. Кроме того, вышестоящее руководство заметит их вклад в общее дело. Кому-то даже предложат повышение.

Вполне заслуженную похвалу от начальства услышат и Весы. Им звезды также пророчат взлет по карьерной лестнице. Однако этому знаку зодиака надо быть начеку. Коллектив может позавидовать такой удаче. Из-за чего недруги будут строить козни. Прислушайтесь к интуиции.