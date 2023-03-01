Худшие пары: несовместимые имена, любовь у которых вряд ли сложится

Как объяснила таролог и парапсихолог Саона, есть несколько пар имен, которые считаются абсолютно несовместимыми – по разным причинам.

Ксения и Роман – гуляют оба!

Оба очень романтичные, немного ветреные, непостоянные. Им сложно остановиться на ком-то одном. Они могли бы стать друг для друга маяком, куда можно вернуться после любовных похождений, но проблема в том, что «гулящие» Романы не приемлют, когда изменяют им. Аналогичное отношение к адюльтеру у Ксений.

Маргарита и Иван – слишком сильная, слишком слабый

Она - очень требовательная, педантичная и знающая себе цену. Он - хороший семьянин, но совсем не амбициозен. Слишком спокойно относится к деньгам, не жаден до власти и влияния. Она хочет видеть рядом с собой сильного, пару под стать себе. А ему нужна хорошая хозяйка, а не стратег в юбке.

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Клавдия и Матвей – хороши только по отдельности

По отдельности Клавдия и Матвей - два совершенно потрясающих человека. Открытых, честных, бесхитростных. Вместе они образуют непролазное болото, трясину, которая засасывает их, а вместе с тем отбирает счастье и радость.

Каролина и Сергей – жестокость ее ранит

Сергей - очень сильный мужчина. В стремлении доказать силу своего духа он бывает не просто жестким, а жестоким. Это может серьезно обидеть ранимую Каролину.

Елизавета и Максим – от любви к ненависти

Максим - основательный и решительный мужчина. В нем совсем нет или очень мало романтичности, душевности. Но этим чертам он симпатизирует, потому и обращает внимание на Лизоньку. Но брак обречен: то, что их привлекло в друг друге в самом начале, очень скоро начинает раздражать. Эта пара делает быстрый шаг от любви к ненависти.

