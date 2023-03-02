Накроет лавиной богатства! Два знака зодиака, которые сорвут денежный куш в марте

Астрологи назвали два знака зодиака, которые станут вдвое богаче уже в марте. Этим королям фортуны Вселенная поможет найти новый источник дохода. Они не только упрочат свое материальное положение и статус, но и отложат средства на вклад. Так что их будущее будет обеспеченно золотым парашютом.
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Пока окружающие будут испытывать сложности с финансами прозорливые Скорпионы станут успешнее в материальном плане. Влияние Меркурия и Венеры им не грозит. Рожденные под этим созвездием смогут извлечь выгоду даже из самого простого дела. Март позволит им сделать рывок в финансовом плане. Главное - прислушаться к интуиции.
Скорпионам стоит опасаться обмана и хитростей. Кто-то может решить погреться в лучах его славы и богатства. Представители этого созвездия сумеют раскусить тех, кто готовит против них интриги.
Еще одни богачи месяца - Стрельцы. Им удастся прийти к финансовому успеху благодаря интуиции и чутью. Их дела пойдут в гору. Уже в первой половине месяца рожденным под этим созвездием улыбнется удача. Преимущество будет на их стороне. Деньги так и текут к ним рекой, в то время как другие знаки зодиака трудятся из всех сил, чтобы остаться при своем.
По материалам sterlegrad