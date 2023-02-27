Володина назвала два знака зодиака, которых продвинут на работе: коллеги ахнут от удивления

Володина назвала два знака зодиака, которых продвинут на работе: коллеги ахнут от удивления

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут добиться того, о чем другие только мечтали.

Астролог Василиса Володина предрекла Близнецам и Весам продвижение на работе. Они многого добьются на профессиональном поприще.

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Близнецы получат интересные профессиональные предложения, которые повысят их уровень дохода. Астролог рекомендовала заниматься им общественной деятельностью, которая и продвинет их в карьере.

Весам светят удачные деловые переговоры. Вероятны интересные поездки, которые доставят представителям знака зодиака немало удовольствия.

Источник: rsute.ru.

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