20 марта! Какой знак зодиака ждут судьбоносные изменения во всех смыслах - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Весов в конце марта будут события, которые могут перевернуть всю их жизнь. Причем принесут перемены позитив.

«В районе 20 марта, плюс-минус пара дней, ожидайте судьбоносных изменений. Они могут прийти в виде обыденных ситуаций, но в будущем принесут большие добрые события», - заявила она в своем прогнозе на март.

Повезет Весам, по словам Володиной, и в финансовом плане. В марте, по мнению астролога, особенно хорошо будут идти сложные брачные вопросы, касаемые денег. Например, алименты или раздел имущества.

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