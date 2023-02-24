Шанс на миллион: три знака зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса - уже весной

Астрологи назвали три знака зодиака, которые упрочат свое материальное положение и сумеют выбраться из нищеты - они абсолютные фавориты Вселенной.

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В центре событий окажутся Раки. Поклонники не будут давать им прохода. В личной жизни этих баловней судьбы ждет успех. А природное обаяние поможет расположить к себе даже тех, кто им завидует.

Девы поймут - для них нет ничего невозможного. Все двери открыты - они полны энтузиазма и новых идей. Главное - не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Удача будет сопутствовать Весам. Звезды советуют им сконцентрироваться на чем-то одном. Интуиция подскажет, что выбрать. Весной эти счастливчики могут построить головокружительную карьеру. Им будет сопутствовать везение.

По материалам sterlegrad