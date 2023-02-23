Будьте осторожны: эти два знака зодиака столкнутся с большими неприятностями в марте 2023 года

По словам астрологов, на Близнецов обрушатся большие неприятности в профессиональной деятельности. Им придется столкнуться с испытаниями, которые буквально проверят их на прочность.

«Постарайтесь правильно расставить приоритеты. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов, чтобы нормализовать ситуацию. Не забывайте о балансе личной жизни и карьеры. Не отказывайтесь от поддержки близких, которая вам будет крайне необходима», – цитирует источник портал Rsute.

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Также Девам придется побороться с проблемами и разными вызовами судьбы в рабочем коллективе. Конфликт будет таким неприятным, что представители этого знака зодиака даже задумаются о смене работы. Примечательно, что даже друзья в этой ситуации могут не помочь, чем расстроят вас. Астрологи предупредили, что произошедшее отразится на личной жизни.

Поэтому эксперты советуют в марте не делать важных шагов и избегать ссор. Уже к концу месяца все проблемы могут сами сойти на нет.