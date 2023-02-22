Какие женские имена — главные долгожительницы

Астрологи выяснили, что имена могут не только влиять на характер судьбы, но и указывать на протяженность жизни. И главными долгожительницами они назвали Анастасий, Валентин и Людмил.

Считается, что с юных лет эти женщины тщательно следят за своим здоровьем. Поэтому проблемы со здоровьем беспокоят их редко.

Кроме того, они оперативно реагируют на сигналы организма, за что он им чрезмерно благодарен. Живут такие женщины, как правило, очень долго — до глубокой старости.

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