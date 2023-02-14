«2023-й будет намного опаснее и напряженнее»: математик-пророк сделал пугающее заявление о землетрясении в Турции

Математик-пророк Сидик Афган является сильным провидцем. Его даже называют посланником Ванги. Ранее он предсказал развал СССР и пандемию коронавируса. Недавно он рассказал, что 17 июля 2023 года случится что-то страшное. Его даже позвали на передачу к Андрею Малахову. Афган признался, что землетрясения в Турции предсказал еще в 2015 году.
По словам гостя, его уже многие боятся, так как он способен с помощью специальной формулы раскрыть все их тайны.
Философ сделала неожиданное заявление. Он считает, что в мире существует специальный комитет, который работает против человечества. Сидик понимает, что это может пугать, но он призвал «оставаться смелыми перед лицом опасностей».
Афганский пророк заявил, что не только заранее знал о природных катаклизмах, но и три месяца назад уточнил: удар примет на себя восточная часть Турции. И он был прав, так как в той части страны жизни десятков тысяч людей унесло сильнейшее землетрясение магнитудой почти восемь баллов.
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Сидик Афган. Фото: кадр из шоу «Малахов»
Сидик сделала заявление, которое многих взбудоражило. Он уверен, что сдвиг тектонической плиты — результат взрыва бомбы.
«На глубину 14 тыс км в Землю запустили бомбу и взорвали ее. Я никогда не делаю заявления бездоказательно, всегда опираюсь на свои математические расчеты», — сказал математик.
И многие ему верят, так как уже несколько дней на турецких каналах показывают сюжеты со странными «летающими объектами», которые были замечены в небе за пару минут до первых толчков.
Афган также удивил тем, что не исключает возможность встречи с представителями других цивилизаций, например, с инопланетянами возможна. По его расчетам 2023-й станет очень тяжелым годом и даже поразит больше 2022 года.
«2023-й будет намного опаснее и напряженнее, чем был 2022-й. На протяжении всего года будет продолжаться атомный шантаж между мировыми державами, но я хочу всех успокоить: все останется лишь на уровне угроз. Никаких взрывов не будет. Переломный момент наступит только в 2025 году», — утешил пророк.