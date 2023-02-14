«2023-й будет намного опаснее и напряженнее»: математик-пророк сделал пугающее заявление о землетрясении в Турции

Математик-пророк Сидик Афган является сильным провидцем. Его даже называют посланником Ванги. Ранее он предсказал развал СССР и пандемию коронавируса. Недавно он рассказал, что 17 июля 2023 года случится что-то страшное. Его даже позвали на передачу к Андрею Малахову. Афган признался, что землетрясения в Турции предсказал еще в 2015 году.

По словам гостя, его уже многие боятся, так как он способен с помощью специальной формулы раскрыть все их тайны.