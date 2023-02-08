Полная отмена поездов: россиян ошарашили новым решением с февраля

Большой популярностью у россиян пользуется РЖД. Это удобный вариант передвижения по стране. Однако была объявлена неприятная новость, которая связана с изменениями в расписании. Популярные рейсы просто были отменены в феврале.
Отмечается, что это касается рейсов в Самарской области пригородного поезда «Ласточка», которые связывают крупные города региона. Речь идет маршрутах Самара — Жигулевское Море — Тольятти, а также Жигулевское Море — Жигулевск.
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В РЖД пояснили, что отмена рейсов вынужденная мера из-за технических работ на устройствах контактной сети Куйбышевской железной дороги.
Стоит знать, что 13 и 27 февраля, а также 6 и 20 марта отменят дневные и вечерние рейсы «Ласточки», а 14, 28 февраля, 7 и 21 марта будут отменены утренние рейсы, пишет tlt.ru.