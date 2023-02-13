Конец февраля — джекпот! Глоба предрекла богатство этому знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что в конце февраля денежная удача улыбнется Козерогам! Представители этого знака зодиака, по ее словам. Смогут реализовать планы, о которых так давно мечтали.

«Вторая половина месяца идеальный период для заработка у Козерогов, вложите средства в очень хорошие и крупные покупки», — заявила она.

Глоба при этом подчеркнула, что деньги не стоит тратить на ветер. Если их обесценивать, то они попросту перестанут к вам приходить. Лучше вложить во что-то дельное.

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