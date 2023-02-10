Зарплата взлетит до небес! Володина назвала даты рождения главных богачей 2023 года

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым очень повезет с деньгами в 2023 году. По ее словам, перед ними откроются перспективы, которые так долго ждали за углом.

Ищите себя в списке: 1952, 1954–55, 1958, 1964, 1966–67, 1969–70, 1976, 1978–79, 1981–82, 1987–88, 1990, 1993, 1999–2000, 2002-й.

«Этим людям перемены на экономической и рыночной арене пойдут только на пользу», — заявила она.

Пришло время, по словам Володиной, понять свою жизнь на новый уровень.

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