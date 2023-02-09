Глоба назвала самый тяжелый для России месяц 2023 года: будут удары извне

Также россиянам придется пережить проблемы, связанные с электричеством. Люди должны понимать, что это не только свет и работа электроприборов в домах, но и связь.

Поэтому уже сейчас россиянам важно договориться, как они будут находить друг друга при возникновении данной проблемы и невозможности позвонить близкому человеку.

К лету в стране ситуация нормализуется, но в конце 2023 года мы увидим новый всплеск агрессии. Теперь со стороны Великобритании, считает астролог.

Источник: rsute.ru.