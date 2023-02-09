Володина озвучила знак, который ведет свою жизнь в пустоту и ад: нужно срочно вернуть энергию

Тельцы долго не обращали на себя внимание и впускали в свою жизнь негатив, тяжелых людей, что и довело их до предела.

Настало время перемен – возьмите себя в руки и скажите всему, что вас раздражает «нет».

Подумайте о своих личных интересах и желаниях, вам необходим хороший отдых! После него все будет хорошо, жизнь пойдет, как по маслу.

Источник: rsute.ru.