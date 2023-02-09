Володина озвучила знак, который ведет свою жизнь в пустоту и ад: нужно срочно вернуть энергию

Астролог Василиса Володина рассказала, что Тельцы срочно нуждаются в восстановлении своей внутренней энергии, которая приблизилась к нулю.
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Представители знака зодиака довели себя до предела, истощив свои жизненные силы. Если этим срочно не заняться, последствия могут быть самыми тяжелыми.
Тельцы долго не обращали на себя внимание и впускали в свою жизнь негатив, тяжелых людей, что и довело их до предела.
Настало время перемен – возьмите себя в руки и скажите всему, что вас раздражает «нет».
Подумайте о своих личных интересах и желаниях, вам необходим хороший отдых! После него все будет хорошо, жизнь пойдет, как по маслу.
Источник: rsute.ru.