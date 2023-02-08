Уже через 12 дней! Тепло планет окутает пять знаков зодиака: придут деньги и счастье в браке

20 февраля Венера войдет в знак Овна, осветив удачей сразу пять знаков зодиака. Овны, Скорпионы, Девы, Весы и Рыбы будут осчастливлены энергией этой теплой планеты.

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Существенно изменится материальное положение в лучшую сторону у знаков к концу месяца, но денежный путь будет указан им буквально через несколько дней. Послушайте свою интуицию, присмотритесь к знакам, которые дает вам судьба и смело вступайте на дорогу благосостояния.

Представители зодиакальных систем будут ощущать с 20 февраля жизненный подъем и энергию. Они начнут новые прибыльные проекты и завершат старые. По большому счету успех будут приносить любые дела, за которые ни захотят взяться.

Хорошая линия у них будет и в личной жизни. Рождение новой любви, укрепление старой связи, зачатие долгожданного ребенка и счастливый брак — все это тоже возможно в феврале для этих знаков.

Источник: rsute.ru.