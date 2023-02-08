Летом! Володина предрекла этим людям судьбоносные события

Астролог Василиса Володина заявила, что лето 2023 может подарить судьбоносное увлечение и влюбленность рожденным в 90-х годах.

«Летом придется обдумать какой-то важный финансовый вопрос, а детям 1992-94 годов, возможно, пережить разлуку с любимым человеком или некоторый период холодности», - заявила она.

Осень-зима 2023-го, по мнению Володиной, подарит правильное направление движения тем, кто родился в конце декады – с 1997 по 99 годы. А декабрь создаст судьбоносные ситуации для рожденных в 1992-м.

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