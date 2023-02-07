На этом все не закончится: таролог предупредила о катастрофическом событии 11 февраля

Астролог и таролог Юлия Лифанова высказалась о трагических событиях, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года. Также она дала прогноз на дальнейшее развитие событий. По словам эксперта, на произошедшем все не остановится.
Лифанова считает, что подобные катаклизмы проходят, когда человечество близится к критической точке. Такие бедствия подобны посланию для людей от природы, поэтому нужно призадуматься и все переосмыслить.
По словам астролога, землетрясения произошли в полнолуние во Льве, а также на серединной точке между затмениями, а Луна и Солнце находятся в аспекте Большого креста к кармическим узлам. Лифанова пояснила, что это как раз время для выброса энергии, которая может сравниться с ядерной реакцией.
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Эксперт не стала утаивать, что на этом все не закончится. По ее словам, следующее большое событие произойдет 11 февраля. Это будет последнее за 495 лет соединение Плутона и Меркурия в созвездии Козерога.
Козерог — знак гор и высотных строений, а Плутон — планета катастроф.
Слова таролога звучат устрашающе. Она отметила, что это означает мощный толчок к перелому, разрушению устаревших структур, пишет The FTimes.