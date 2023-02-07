Львы сменят работу, а Весы будут нарасхват: гороскоп карьеры на 2023 год

Астролог Татьяна Бережная поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, составив гороскоп карьеры. Для Львов этот период станет непредсказуемым: они даже могут сменить место работы. Рожденные под этим созвездием будут заняты поиском своего призвания. И тут важно прислушаться к интуиции.

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Предприимчивые Львы могут решить перестать работать по найму и захотят открыть собственное дело. Год принесет удачу в этом направлении. Амбициозные представители этого знака зодиака сумеют достичь своих целей.