Астролог: «Землетрясения продлятся до 12 февраля, готовимся!»

В Турции произошло страшное землетрясение, унесшее жизни множества людей. Ядро Земли, по данным китайских ученых, остановилось, а это значит, что одним ЧП мы вряд ли обойдемся. Тeleprogramma.pro расспросила астролога Александра Зараева, руководителя «Русской астрологической школы», о том, чего нам ждать от планеты в самом ближайшем будущем.
- Александр Викторович, как вы считаете, где в ближайшее время может снова «рвануть»? Что конкретно произойдет?
- Я создал систему астропрогнозирования, позволяющую рассчитать, когда Земля окажется в дисгармоничных зонах. Именно в эти моменты происходит диссонанс, влияющий на материальные объекты, в частности – на тектонические плиты. Меняется движение воздушных масс, меняется течение Гольфстрима… Это называется гравитационное планетарное воздействие.
- Согласно вашей системе – сейчас тоже наблюдается такой диссонанс?
- Период, в котором мы сейчас находимся, начался 29 января. Пик потрясений приходится на 7 февраля. После него Земля медленно начнет выходить из опасной зоны.
- То есть ситуация улучшится?
- Земля будет освобождаться от накопившихся напряжений. Последние всплески, в том числе землетрясения, как показывают мои расчеты, происходят именно в момент выхода из пикового момента. Последние всплески могут наблюдаться до 12 февраля. После этого можно говорить о выходе из зоны опасности. Надо понимать, что «громыхнуло» в Турции еще и в момент полнолуния. Я в своих прогнозах заранее предупреждал, что это самое мощное полнолуние Года Кролика, которое многие запомнят надолго.
Астролог Александр Зараев. Фото: соцсети
- Китайские ученые уверяют, что остановилось ядро Земли, и это приведет к глобальной катастрофе. Что вы можете об этом сказать?
- Не совсем правильно говорить о том, что ядро Земли остановилось. Если бы оно остановилось, на Земле все быстро бы разрушилось космическим жестким излучением и солнечным ветром. Земля защищается от внешних воздействий благодаря магнитосфере. Магнитосфера создается за счет ядра Земли, которое вращается внутри планеты. При этом происходит то ускорение, за замедление вращения жидкого ядра. Землю сейчас можно сравнить с кораблем, который в бурном море оказывается то на гребне волны, то скатывается вниз. Планета пересекает нестабильные космические потоки. Если вспомнить о принципе «зебры», то мы сейчас находимся на темной полосе.
- Когда можно будет немного «выдохнуть» и начать ждать улучшения ситуации?
- Мы уже прошли пик, но может неслабо «тряхнуть» еще на выходе из него – 12 февраля.
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- И потом все будет хорошо?
- Относительно. Во второй половине года будет много нестабильных ситуаций, которые повлияют на состояние общества. Это время будет активно заряжено конфликтами. Наши предки умели существовать в гармонии с планетой. А мы устраиваем войны и ядерные испытания, вырубаем леса, и Земля реагирует на эти воздействия, отвечая катаклизмами.