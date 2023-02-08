Астролог: «Землетрясения продлятся до 12 февраля, готовимся!»

В Турции произошло страшное землетрясение, унесшее жизни множества людей. Ядро Земли, по данным китайских ученых, остановилось, а это значит, что одним ЧП мы вряд ли обойдемся. Тeleprogramma.pro расспросила астролога Александра Зараева, руководителя «Русской астрологической школы», о том, чего нам ждать от планеты в самом ближайшем будущем.

- Александр Викторович, как вы считаете, где в ближайшее время может снова «рвануть»? Что конкретно произойдет?

- Я создал систему астропрогнозирования, позволяющую рассчитать, когда Земля окажется в дисгармоничных зонах. Именно в эти моменты происходит диссонанс, влияющий на материальные объекты, в частности – на тектонические плиты. Меняется движение воздушных масс, меняется течение Гольфстрима… Это называется гравитационное планетарное воздействие.

- Согласно вашей системе – сейчас тоже наблюдается такой диссонанс?

- Период, в котором мы сейчас находимся, начался 29 января. Пик потрясений приходится на 7 февраля. После него Земля медленно начнет выходить из опасной зоны.

- То есть ситуация улучшится?

- Земля будет освобождаться от накопившихся напряжений. Последние всплески, в том числе землетрясения, как показывают мои расчеты, происходят именно в момент выхода из пикового момента. Последние всплески могут наблюдаться до 12 февраля. После этого можно говорить о выходе из зоны опасности. Надо понимать, что «громыхнуло» в Турции еще и в момент полнолуния. Я в своих прогнозах заранее предупреждал, что это самое мощное полнолуние Года Кролика, которое многие запомнят надолго.

