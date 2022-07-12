Землетрясение в Москве: научный сотрудник РАН объяснил, в каком случае оно возможно

По информации СМИ, в последнее время землетрясения в Москве участились: известно об эпизодах 1940, 1945, 1977, 2013 годов.
Могут ли сегодня ученые предсказывать землетрясения? Стоит ли столице опасаться подобных катаклизмов в ближайшие годы? На вопросы нашего корреспондента ответил Сергей Пулинец, главный научный сотрудник Института космических исследования РАН.
- Сергей Александрович, существует ли реальная угроза землетрясения для Москвы в ближайшее время?
- Нет, не существует. Единственное, что возможно, - это отголоски того, что происходит в других местах. Вот были толчки в зоне Вранча в Румынии, в 1977 году (произошло 4 марта 1977 года, эпицентр находился в уезде Вранча, у изгиба Карпатского хребта, там интенсивность достигала 8-9 баллов, в Москве ощущались толчки силой 4-5 баллов, - прим. ред.)
Когда произошло землетрясение в Охотском море (это случилось 24 мая 2013 года. Из-за большой глубины очага это землетрясение ощущалось на большей части территории России, - прим. ред.) – тоже в Москве ощущались отголоски.
Настоящее, серьезное землетрясение в Москве – это что-то невероятное, уникальное. Оно может произойти только в том случае, если начнутся толчки в месте, тектонически соединенном с разломами в Москве. Например, если случится сильное землетрясение, например, в Турции, оно тоже может дать отголоски. Но в самой Москве очаг невозможен.
Кадр из фильма «Землетрясение», 2016 г.
Тектонические процессы занимают сотни лет. Сегодня нет никаких серьезных признаков того, что подобное может произойти. Единственная опасность, но я надеюсь, что в Москве такого не будет… Когда в Соединенных Штатах ведут добычу газа варварским способом (с использование гидроразрыва пласта – прим. ред.), когда образуются пустоты, а потом в эти пустоты что-то проваливается, - тогда возникает опасность.
Сейчас, например, в штате Орегон сейсмическая активность достигла такого уровня, который допустим разве что для Калифорнии. Но в Орегоне эта сейсмическая активность вызвана не природой, - она искусственно стимулируется человеческой деятельностью. У нас ничего подобного пока не делается. А значит – беспокоиться не о чем.
- А что вы можете сказать об отголосках землетрясений, которые происходят в других местах – в той же Турции? Насколько они опасны для Москвы, могут ли повлечь за собой разрушения?
- Нет, не стоит говорить о серьезной опасности. Ну, люстра будет качаться – максимум. Дома рушиться точно не будут. Есть супер-чувствительные люди, которые чувствуют даже малейшие колебания, но большинство их даже не замечает.
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