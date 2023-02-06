Три неудачника февраля: на работе и в любви их ожидает серьезный сбой — список знаков зодиака

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Раки могут потерпеть неудачу на работе, если забудут про сроки выполнения поставленных задач. Начальник будет в ярости, да и коллеги могут обвинить во многих грехах. Соблюдайте дедлайн, и все пройдет без проблем.

Близнецы могут потянуться за ручкой и бумагой в конце февраля, чтобы написать заявление об уходе, настолько их может разочаровать сложившаяся в трудовом коллективе ситуация. Добьют проблемы в семье, но оптимизм способен все исправить.

Водолеев на работе завалят дополнительными обязанностями, что пошатнет его нервную систему. Дома эти пропадания не похвалят, возникнет серьезное напряжение.

Источник: santeplusmag.com.