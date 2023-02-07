5 имен женщин – коварных разлучниц: завлекут любого!

В магическую силу имени можно верить или не верить, но осторожность проявить не помешает. Астролог и таролог Саона раскрывает тайны имен, которые чаще всего носят «разлучницы».

Жанна – ее огонь притянет любого мужчину

У Жанны настолько мощная женская энергетика, что у мужчины нет шанса не попасть в капкан, если Жанна его заприметила. Они берут сексуальностью, женственностью. В них горит огонь, который притягивает сильных мужчин.

Алла – загадка, которую мужчинам хочется решить

Алла способна разрушить даже крепкий брак, если ей этого захотелось. Она покоряет мужчин загадочностью: они никогда не знают, что у Аллы на уме. Вот только что все было хорошо, а через секунду Алла замкнулась, и он гадает - что сделал не так?

Важно понимать, что Алла - не истеричка, у перепадов ее настроения всегда есть причина, которую мужчина стремится разгадать. Словно решить математическую задачу.

Вера – в сражении за мужчину пойдет до конца

Веры - женщины с очень сильным характером. Они опасные противницы в делах сердечных, так как в сражении за своего мужчину, пусть даже женатого, пойдут на любые хитрости и уловки. Например, Вера никогда не смирится со статусом любовницы: если мужчина не захочет уходить из семьи добровольно, она расскажет обо всем жене, а потом подберет выгнанного на улицу изменника.

