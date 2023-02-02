Эмиграция, экономический кризис: таролог Янко рассказала, что ждет Россию в 2023 году

По словам Янко, ситуация, которая волнует многих продолжается гораздо дольше, чем кто-либо планировал. Поэтому она считает, что наступивший год не станет для страны экономически положительным. Будет много расходов на инфраструктуру, а также придется приложить силы, чтобы спасти целые промышленные отрасли, пострадавшие от санкций.

Таролог отметила, что сокращение ВВП России будет продолжаться. А также будут издержки из-за потери европейских экспортных рынков.

«Говоря кратко, неопределенность в отношении затрат и последствий будет только расти, хотя и не достигнет катастрофических масштабов», – подчеркнула Галина.

Также она призналась, что возможна новая волна эмиграции, но она будет менее интенсивной.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.