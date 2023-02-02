Кошелек опустеет: астролог назвала единственный знак, которого ждет финансовый крах

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По словам астролога, насторожиться нужно Ракам. Им лучше забыть номер своей банковской карты, чтобы не растратить все деньги. Звезды рекомендуют им в этом месяце не делать покупок и, тем более, не принимать никаких важных решений.

Мун предупредила, что последний месяц зимы приготовил неприятные сюрпризы для Весов и Стрельцов. Если первым стоит избегать командировок, то вторые должны более добросовестно отнестись к своим обязанностям на работе, об этом пишет портал «А теперь внимание».