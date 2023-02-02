Кошелек опустеет: астролог назвала единственный знак, которого ждет финансовый крах

Луна

Фото: Global Look Press

Российский астролог Елена Мун предупредила, кого настигнут финансовые проблемы уже в феврале.

Обычно начало года задает ритм. Кто-то открывает новые компании, занимается бизнесом и строит большие планы на будущее. Однако российский астролог Елена Мун назвала единственный знак зодиака, представителей которого ждет финансовый крах в феврале. Им лучше подготовиться к проблемам и пустому кошельку. 

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По словам астролога, насторожиться нужно Ракам. Им лучше забыть номер своей банковской карты, чтобы не растратить все деньги. Звезды рекомендуют им в этом месяце не делать покупок и, тем более, не принимать никаких важных решений. 

Мун предупредила, что последний месяц зимы приготовил неприятные сюрпризы для Весов и Стрельцов. Если первым стоит избегать командировок, то вторые должны более добросовестно отнестись к своим обязанностям на работе, об этом пишет портал «А теперь внимание».

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