Деньги уже можно получить: российские семьи с детьми станут богаче на 62 тысячи рублей

Примечательно, что семьи с детьми в России станут богаче, так как выплаты станут больше На первого ребенка новоиспеченным родителям с 1 февраля 2023 года выплатят 586 946 рублей. Стоит отметить, что это больше прежней выплаты на 62 418,82 рубля.

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Маткапитал на второго ребенка, если на первого выплата не назначалась, составит целых 775 628 рублей. Эта сумма больше предыдущей на 82 484 рубля. А если выплата уже назначалась, то родители получат 188 681 рубль, что 20 065,33 рубля больше, чем было раньше.

Также эксперты добавили важную информацию, что неизрасходованные средства маткапитала также проиндексируются на 11,9%. Эти деньги можно получить уже сейчас, об этом сообщает официальный сайт Минтруда РФ.