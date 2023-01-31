Крупная покупка, исполнение мечты: таролог Саона назвала два знака зодиака, у которых изменится жизнь в феврале

В феврале изменения коснутся Весов. И стоит отметить, что это приятные изменения. Их ждёт какая-то крупная покупка. Удастся решится имущественный вопрос. Это может быть покупка квартиры, дачи, летнего домика, машины. В общем что-то крупной, нужное. С точки зрения планет, это, как задел на будущее. Вы сейчас получаете стабильность, почву под ногами, чтобы осуществить следующую мечту.

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Нехорошие изменения я вижу у Козерогов. В феврале они находятся в состоянии «чистки». Все не клеится, все не складывается. На работе не ценят, в личной жизни бардак, со здоровьем проблемы.

Не отчитывайтесь, наберитесь терпения и спокойно переживите «чистку». В марте от негативных изменений не останется и следа.

Справка Teleprogramma.pro:

Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.