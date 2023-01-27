«Обретут счастье»: таролог Саона назвала три знака зодиака, которые искупаются в любви в феврале

Овен

Партнер будет подгонять Овна. Давай женится, делай предложение. Если Овен одинок, то перед выбором может поставить человек, к которому давно испытывал сильные эмоции.

Планеты говорят, что любовная фаза Овнов находится на пике. Им нельзя принимать важных решений.

Близнец

Лучший месяц для любовных отношений за весь год. Одинокие Близнецы могут встретить не просто любовь, а вторую половинку. Партнера, который станет близким и на физическом, и на духовном уровне.

Стрелец

Одинокие Стрельцы обретут счастье через семейное счастье близкого друга. Со своей второй половинкой они познакомятся на помолвке. Приглядитесь, этот партнер вам очень подходит.

Справка Teleprogramma.pro:

Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.