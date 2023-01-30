Самые страшные предсказания Нострадамуса: что уже сбылось, а чего ждать в ближайшее время

В 1666 году в одной из лондонских пекарен возник пожар. Пламя быстро перекинулось на соседние здания, и скоро полыхал огромный район Лондона. Позднее, сопоставив некоторые цифры и туманные выражения, специалисты объявили: это событие предсказал Нострадамус. Четверостишие звучит примерно так:

«Кровь праведников сделает ошибку в Лондоне, поразит молнией двадцать троек и шесть. Старая леди свалится с большой высоты, члены секты будут убиты».

Расшифровали эти строки следующим образом: двадцать троек – это 60, плюс еще 6 – 66. Под «старой леди», как утверждают толкователи, Нострадамус подразумевал сам Лондон.

Пришествие к власти Гитлера

Особенно много предсказаний Нострадамуса, как предполагают, касается ХХ века. В одном из них, вероятно, говорится о появлении Гитлера.

«На западе Европы в семье бедняков родится ребенок, который своим языком поведет за собой большое войско и прославится далеко за пределами Европы».

Если добавить сюда ряд намеков в других стихотворениях пророка – получается описание жизненного пути Адольфа Гитлера.

Трагедия Хиросимы и Нагасаки

Приблизительный перевод слов Нострадамуса гласит:

«В двух городах случатся беды, подобных которым никогда прежде не бывало».

К этому пророк добавляет подробности: «люди, убитые сталью» и «голод во время чумы». Что ж, все сходится: два города, пораженных невиданными прежде бедствиями, - это японские Хиросима и Нагасаки, на которые обрушился ядерный удар во время Второй мировой войны. «Убитые сталью» - бомбы сбрасывали самолеты – «стальные птицы». А чумой Нострадамус мог назвать лучевую болезнь.

Убийство Кеннеди

