Самые страшные предсказания Нострадамуса: что уже сбылось, а чего ждать в ближайшее время

Мишель де Нострадамус в коротких четверостишиях зашифровал грядущие исторические события. Ему можно верить или не верить, ведь расшифровывают их по-разному. Однако есть, как минимум, 5 предсказаний Нострадамуса, которые удивительным образом сбылись абсолютно точно. И от этого становится не по себе…
Гибель короля Генриха III
Король Франции Генрих II Валуа. Фото: wikimedia.org
Дело было летом 1559 года. «Непобедимый», по словам Нострадамуса, знавшего его лично, король Генрих III, страстно любил охоту и рыцарские турниры, но в тот день что-то пошло не так. Один из солдат по неосторожности вонзил копье прямиком в глаз королю.
Его смерть была долгой и мучительной – развился сепсис, с которым в то время не умели бороться. Нострадамус, как выяснилось позднее, предсказал эту страшную смерть в своем четверостишии, там были такие слова: «молодой лев победит старшего», и уточнялось — «пронзит его глаза через золотую клетку» (подразумевался, видимо, шлем, закрывающий лицо). Кроме того, в предсказании говорилось о «двух ранах», из-за которых наступит «жестокая смерть».
Пожар в Лондоне
Великий лондонский пожар. Автор неизвестен. Фото: wikimedia.org
В 1666 году в одной из лондонских пекарен возник пожар. Пламя быстро перекинулось на соседние здания, и скоро полыхал огромный район Лондона. Позднее, сопоставив некоторые цифры и туманные выражения, специалисты объявили: это событие предсказал Нострадамус. Четверостишие звучит примерно так:
«Кровь праведников сделает ошибку в Лондоне, поразит молнией двадцать троек и шесть. Старая леди свалится с большой высоты, члены секты будут убиты».
Расшифровали эти строки следующим образом: двадцать троек – это 60, плюс еще 6 – 66. Под «старой леди», как утверждают толкователи, Нострадамус подразумевал сам Лондон.
Пришествие к власти Гитлера
Особенно много предсказаний Нострадамуса, как предполагают, касается ХХ века. В одном из них, вероятно, говорится о появлении Гитлера.
«На западе Европы в семье бедняков родится ребенок, который своим языком поведет за собой большое войско и прославится далеко за пределами Европы».
Если добавить сюда ряд намеков в других стихотворениях пророка – получается описание жизненного пути Адольфа Гитлера.
Трагедия Хиросимы и Нагасаки
Приблизительный перевод слов Нострадамуса гласит:
«В двух городах случатся беды, подобных которым никогда прежде не бывало».
К этому пророк добавляет подробности: «люди, убитые сталью» и «голод во время чумы». Что ж, все сходится: два города, пораженных невиданными прежде бедствиями, - это японские Хиросима и Нагасаки, на которые обрушился ядерный удар во время Второй мировой войны. «Убитые сталью» - бомбы сбрасывали самолеты – «стальные птицы». А чумой Нострадамус мог назвать лучевую болезнь.
Убийство Кеннеди
Джон Кеннеди. Фото: Global Look Press
Убийство президента США Джона Кеннеди считается одним из самых важных событий ХХ века. Считается, что Нострадамус предсказал его словами: «Сверху падет зло на великого человека», и потом – «мертвого невинного обвинят в преступлении». В убийстве президента обвинили Харви Освадьда. А потом его самого застрелили, но многие еще долго не верили в его виновность, считая жертвой обстоятельств.
Что предсказал Нострадамус для ХХI века
Французский астролог предупреждал: в ХХI веке человечеству предстоит заплатить за все свои ошибки. Мы давно уже неправильно ведем себя по отношению к природе, и совсем скоро наступит возмездие: с каждым годом количество страшных природных катастроф и катаклизмов будет увеличиваться, приводя к гибели тысяч людей. Предсказывал Нострадамус и новые смертельные болезни, и эпидемии, которые распространятся по всему миру.
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По словам предсказателя, появится новое бактериологическое оружие, и рано или поздно оно выйдет из-под контроля. Некоторые из четверостиший ясновидящего четко описывают распространение смертельного вируса в одном из восточных государств. Что ж, многие из его пророчеств уже сбылись, вы не находите?