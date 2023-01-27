Расклад на деньги по дате рождения: на чем будут богатеть знаки зодиака, - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим финансовым гороскопом. Как будут зарабатывать деньги знаки зодиака в год Водяного кролика - у каждого свой индивидуальный способ накопить состояние.
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Вот краткий лайфхак на материальное благосостояние по датам рождения: как будут богатеть знаки зодиака.
Овен (21 марта – 19 апреля) – с помощь уверенности в себе и дорогой одежды;
Телец (21 апреля – 20 мая) – разбогатеть на тайных госзаказах;
Близнецы (21 мая – 20 июня) – сидеть на профильных интернет-ресурсах и устраиваться через друзей;
Рак (21 июня – 22 июля) – изучить возможности повыситься на своей же работе;
Лев (23 июля – 22 августа) – посмотреть на дальние страны;
Дева (23 августа – 22 сентября) – за счет наследства или банковских вкладов;
Весы (23 сентября – 22 октября) – подсмотреть чужой бизнес;
Скорпион (23 октября – 21 ноября) – усердно работать;
Стрелец (22 ноября – 21 декабря) – усердно и правильно отдыхать;
Козерог (22 декабря – 19 января) – продать квартиру;
Водолей (20 января – 18 февраля) – броситься на грудь к соседу;
Рыбы (19 февраля – 20 марта) – инвестировать уже накопленное.