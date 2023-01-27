Расклад на деньги по дате рождения: на чем будут богатеть знаки зодиака, - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим финансовым гороскопом. Как будут зарабатывать деньги знаки зодиака в год Водяного кролика - у каждого свой индивидуальный способ накопить состояние.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вот краткий лайфхак на материальное благосостояние по датам рождения: как будут богатеть знаки зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля) – с помощь уверенности в себе и дорогой одежды;

Телец (21 апреля – 20 мая) – разбогатеть на тайных госзаказах;

Близнецы (21 мая – 20 июня) – сидеть на профильных интернет-ресурсах и устраиваться через друзей;

Рак (21 июня – 22 июля) – изучить возможности повыситься на своей же работе;

Лев (23 июля – 22 августа) – посмотреть на дальние страны;

Дева (23 августа – 22 сентября) – за счет наследства или банковских вкладов;