«Они будут обласканы»: таролог Саона назвала три знака зодиака, у которых наступит период удачи в феврале

Год начался стремительно. Успел пройти ретроградный Меркурий и многие почувствовали на себе хандру. Однако таролог Саона в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, что в феврале наступит хороший период, который коснется трех знаков зодиака. Их ждет успех и в личной жизни, а некоторых и на работе.
В феврале удача улыбнется Водолеям. Они будут обласканы семьей и оценены руководством. Очень хороший период, чтобы сделать то, о чем давно мечтали. Может поехать в отпуск, выбить более выгодные условия на работе. Дерзайте, вы будете услышаны.
Белая полоса наступает у Раков. Особенно это касается бездетных Раков и Раков, которые мечтают о еще одном ребенке. Планеты вам благоволят, сейчас отличный период для зачатия.
Львам стоит остановиться и успокоится.Хватит гнать лошадей. Если вы успеете поймать дзен, то увидите или услышите новую идею, которая в дальнейшем станет основным источником дохода. В попытках ее можно проглядеть.
Справка Teleprogramma.pro:
Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.
Саона. Фото: Teleprogramma.pro