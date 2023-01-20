«Они будут обласканы»: таролог Саона назвала три знака зодиака, у которых наступит период удачи в феврале

В феврале удача улыбнется Водолеям. Они будут обласканы семьей и оценены руководством. Очень хороший период, чтобы сделать то, о чем давно мечтали. Может поехать в отпуск, выбить более выгодные условия на работе. Дерзайте, вы будете услышаны.

Белая полоса наступает у Раков. Особенно это касается бездетных Раков и Раков, которые мечтают о еще одном ребенке. Планеты вам благоволят, сейчас отличный период для зачатия.

Львам стоит остановиться и успокоится.Хватит гнать лошадей. Если вы успеете поймать дзен, то увидите или услышите новую идею, которая в дальнейшем станет основным источником дохода. В попытках ее можно проглядеть.

Справка Teleprogramma.pro:

Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.