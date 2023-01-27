5 мужских имен, притягивающих богатство и удачу

Всем хочется жить богато, но далеко не всем это удается. Таролог и парапсихолог Галина Янко перечислила 5 мужских имен, которые буквально притягивают деньги, словно магнит.

Александр – успех ждет на поле брани или… в церкви

Одно из сильнейших имен, которые притягивают деньги и власть. Александр - это настоящий защитник, защитник своего народа и своей семьи. Лучше всего мужчинам с таким именем удается преуспеть на военном поприще или в церкви. То есть там, где нужно защищать других от внешних врагов и внутренних бесов.

Владимир – бизнесмен, политик

Владимир мыслит стратегически, масштабно. Если он мечтает о доме, то это будет шикарный особняк, если о детях - то большая семья, если о жене - первая красавица. И самое главное, что его мечты чаще всего воплощаются в жизнь даже в лучшей форме, чем он ожидал. Отличный оратор, прекрасный политик и преуспевающий бизнесмен - это все о «владеющем миром» Владимире.

Николай – либо нищий, либо сказочно богатый

Обладатель этого имени мечется между беспросветной бедностью (Николай - ни кола, ни двора) и баснословным богатством (Николаос - победитель народов). Мужчины с таким именем могут преуспеть в инженерии, архитектуре, литературе. Карьера в органах правопорядка и вооруженных силах тоже складывается удачно.

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Виктор – крупный бизнесмен

Мужчины с таким именем часто становятся владельцами крупного бизнеса. Благодаря аналитическому складу ума они с успехом управляют финансовыми империями.

Константин – стабильность, порядок, дисциплина

Очень стабильные и постоянные мужчины. Не подвержены резкой смене приоритетов, даже в период второй молодости, когда «бес в ребро». Константины остаются верны себе, своему выбору и своей семье, несмотря ни на что. Благодаря этому в жизни Константина все складывается удачно, потому что финансы любят порядок и дисциплину.

