5 женских имен, которые притягивают деньги как магнит

Имя, которое дается человеку при рождении, - это некий код, который определяет всю его дальнейшую судьбу. Тeleprogramma.pro выяснила у Галины Янко - биоэнерготерапевта, таролога и ясновидящей, - какие женские имена буквально притягивают богатство в жизнь своих обладательниц.
Маргарита – успешно работает «на дядю»
Риты - невероятные труженицы. Они много и усердно работают, всегда находятся в поиске лучших условий. С легкостью меняют места работы, принимая хорошие предложения, и никогда не ошибаются, прощаясь со предыдущим работодателем.
Маргариты добиваются значительной финансовой стабильности - например, легко могут позволить себе содержать семью, включая мужа, - и неплохих карьерных высот, но только работая, что говорится, «на дядю». Построить бизнес самостоятельно удается единицам - исключениям из правила.
Таролог Галина Янко. Фото: личный архив
Екатерина – крохи, оставшиеся от зарплаты, легко превращает в капитал
Екатерины имеют врожденный дар грамотно распоряжаться финансами. Эти женщины, словно по волшебству, могут превратить крохи, оставшиеся от зарплаты, в небольшой капитал. У них в руках все приумножается, процветает и расцветает.
Главное правило для Екатерин - всегда ставить семью на первое место. Если они станут отдавать большую часть времени карьере, то магия перестанет действовать. Все пойдет из рук вон плохо.
Поэтому им важно держать этот баланс: сначала семья, потом работа. Тогда будет дом - «полная чаша», карьерный рост и счет в банке.
Ольга – может ни дня не работать
Ольги редко бывают слишком богаты, но никогда не бывают бедны. При этом Ольги могут позволить себе вести буржуазный образ жизни - хорошо одеваться, посещать светские мероприятия и ни дня в своей жизни ни работать. Финансовое благополучие к ним приходит через окружение: родители, братья и сестры, друзья. Если Ольга замужем, то стабильность обеспечивает ее мужчина. Но тут важно понимать, Ольги - не куртизанки! Если мужчина дает ей деньги, значит, он ее муж, а не ухажер.
Кстати, если Ольга пытается обрести финансовую независимость и устраивается на работу, то это редко кончается добром. Она много работает за копеечную зарплату, разочаровываются и возвращаются к богемной жизни через помощь ближнего.
Татьяна – ищет и находит «папика»
Женщины с таким именем чаще всего становятся жертвами финансовой зависимости от мужчины. Тани хотят хорошо и сытно жить, но не хотят работать. Многие поэтому ищут «папика». Некоторые даже могут связать свою жизнь с эскортом.
Самое интересное, что у Тани, в отличие от Ольги, достаточно энергии, чтобы обеспечить себя с помощью нормальной работы. Просто у них нет желания. Женщины, которые преодолели свою лень, становятся успешными бизнесвумен.
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Анастасия – имеет шанс стать валютным миллионером
Анастасиям суждено очень неплохо зарабатывать, вне системы. Эти женщины способны на многое, когда выбирают творческую стезю. Только работа, где можно нарушать правила, стирать границы и ломать стены - разумеется, в переносном смысле, - дает им шанс раскрыться, узнать свой потенциал и преуспеть. Каждая Анастасия может стать валютным миллионером, но не каждая им станет.