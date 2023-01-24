5 женских имен, которые притягивают деньги как магнит

Екатерина – крохи, оставшиеся от зарплаты, легко превращает в капитал

Екатерины имеют врожденный дар грамотно распоряжаться финансами. Эти женщины, словно по волшебству, могут превратить крохи, оставшиеся от зарплаты, в небольшой капитал. У них в руках все приумножается, процветает и расцветает.

Главное правило для Екатерин - всегда ставить семью на первое место. Если они станут отдавать большую часть времени карьере, то магия перестанет действовать. Все пойдет из рук вон плохо.

Поэтому им важно держать этот баланс: сначала семья, потом работа. Тогда будет дом - «полная чаша», карьерный рост и счет в банке.

Ольга – может ни дня не работать

Ольги редко бывают слишком богаты, но никогда не бывают бедны. При этом Ольги могут позволить себе вести буржуазный образ жизни - хорошо одеваться, посещать светские мероприятия и ни дня в своей жизни ни работать. Финансовое благополучие к ним приходит через окружение: родители, братья и сестры, друзья. Если Ольга замужем, то стабильность обеспечивает ее мужчина. Но тут важно понимать, Ольги - не куртизанки! Если мужчина дает ей деньги, значит, он ее муж, а не ухажер.

Кстати, если Ольга пытается обрести финансовую независимость и устраивается на работу, то это редко кончается добром. Она много работает за копеечную зарплату, разочаровываются и возвращаются к богемной жизни через помощь ближнего.

Татьяна – ищет и находит «папика»

Женщины с таким именем чаще всего становятся жертвами финансовой зависимости от мужчины. Тани хотят хорошо и сытно жить, но не хотят работать. Многие поэтому ищут «папика». Некоторые даже могут связать свою жизнь с эскортом.

Самое интересное, что у Тани, в отличие от Ольги, достаточно энергии, чтобы обеспечить себя с помощью нормальной работы. Просто у них нет желания. Женщины, которые преодолели свою лень, становятся успешными бизнесвумен.

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Анастасия – имеет шанс стать валютным миллионером

Анастасиям суждено очень неплохо зарабатывать, вне системы. Эти женщины способны на многое, когда выбирают творческую стезю. Только работа, где можно нарушать правила, стирать границы и ломать стены - разумеется, в переносном смысле, - дает им шанс раскрыться, узнать свой потенциал и преуспеть. Каждая Анастасия может стать валютным миллионером, но не каждая им станет.

