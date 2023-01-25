«Космос побуждает двигаться»: творец, который одним махом повернет свою жизнь в феврале на 180°

Таролог Галина Янко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который в феврале остро ощутит необходимость перестроиться на другие рельсы. И это пойдет ему только в плюс.

Водолеи почувствуют, что пришло время расстаться со старыми методами ведения дел и принять более гибкий подход. А если их шаги и цели достигли точки невозврата, то представители этого зодиакального круга сумеют взять совершенно иной курс. На этом фоне вполне объяснимы перемены в жизни этих творцов.

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